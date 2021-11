Il Black Friday 2021 di Euronics è il giusto concentrato di sconti e di offerte molto speciali, che puntano a spingere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, senza richiedere un esborso troppo elevato, o comunque promettendo una riduzione importante rispetto al listino originario.

Spendere poco con Euronics appare essere semplicissimo, anche grazie alla disponibilità della campagna in ogni singolo punto vendita in Italia, al netto del sito ufficiale, unica location in cui sono state attivate riduzioni differenti rispetto a quanto discusso nell’articolo. Non dimenticate, ad ogni modo, che al superamento dei 199 euro di spesa sarà possibile richiedere anche la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Euronics: correte subito in negozio, le offerte vi faranno perdere la testa

La spesa da Euronics è ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti di tecnologia generale, oltre che smartphone di ultima generazione. Tutti gli utenti potranno spaziare nella fascia intermedia della telefonia mobile, avendo la certezza di risparmiare ingenti quantitativi di denaro. I modelli da non perdere assolutamente di vista vanno difatti a toccare Wiko Power U10, Xiaomi redmi 9C, Oppo A74, Oppo A94, Redmi Note 10 Pro, Galaxy A52s, vivo Y21, Redmi 10, Oppo A54 e Wiko Power U20, tutti raggiungibili con una spesa che non supera minimamente i 400 euro.

Le alternative più costose sono presenti, anche se paiono essere legate esclusivamente al mondo Apple, infatti sono disponibili tutti i nuovi modelli della serie Apple iPhone 13, con prezzi che raggiungono al massimo i 1289 euro. Per informazioni in merito collegatevi a questo link.