Nella lotta serrata tra Bitcoin ed Ethereum finora ad aver avuto la meglio è sempre stata la regina delle criptovalute, BTH. Non ci sono dubbi e nessuno immaginerebbe mai di svegliarsi una mattina per dire il contrario. Nessuno tranne chi invece, al di là delle preveggenze e delle evidenze, ha avuto il coraggio di dire il contrario rivelando quello che sarà, secondo lui, il futuro della seconda crypto al mondo. Stiamo parlando del CEO di Citadel, Ken Griffin, che ha dichiarato: “Ethereum supererà Bitcoin“. Sono 2 le ragioni che, a suo avviso, confermano questa previsione.

Ethereum: Ken Griffin prevede il ribaltone che affonderà Bitcoin

Ken Griffin, CEO di Citadel, il fondo hedge tra i più importanti al mondo, in un’intervista non ci ha messo molto a dichiarare il suo amore per Ethereum prevedendo un futuro ribaltone che porterà al secondo posto nella scala dei valori, e delle quotazioni crypto, Bitcoin.

“Ethereum supererà Bitcoin” ha affermato Griffin spiegandone anche le motivazioni che sono poi 2. La prima riguarda il fatto che Bitcoin inquina troppo e quindi dovrà presto essere sostituito. La seconda invece affonda sui casi d’uso che, in merito alla finanza decentralizzata, risultano maggiori per Ethereum.

Stando alla prima motivazione occorre però ricordare a Griffin che Bitcoin si sta muovendo per rendere i processi di mining non inquinanti grazie all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Resta però il problema di quanta ne serve per minare la criptovaluta. Invece, in merito alla seconda, il CEO di Citadel ha perfettamente ragione. Ethereum sotto quell’aspetto presenta molti vantaggi. Infatti al Bitcoin manca la tecnologia smart contract e anche gli NTF non potranno appoggiarsi direttamente sulla criptovaluta.

Insomma, avrà o non avrà ragione Griffin con le sue previsioni su Ethereum? Ai posteri larga sentenza. Intanto il presente ci dice che Bitcoin è vicino al record storico della sua quotazione. Se volete approfondire il tema di ETH ecco il video integrale dell’intervista al CEO di Citadel ai microfoni del The New York Times.