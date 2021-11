Dopo avervi spiegato come verificare se dovete cambiare il vostro apparecchio perché non compatibile con la nuova tecnologia di trasmissione dei canali, in questo articolo vedremo cosa fare se dovete cambiare dispositivo. Nonostante il Bonus TV, in questo periodo non tutti hanno la possibilità di spendere più di 200 euro per l’acquisto di una nuova TV. Quindi, se il vostro televisore non è compatibile al nuovo digitale terrestre, ecco una guida all’acquisto di un decoder compatibile al DVB T2.

DVB T2: come scegliere un decoder compatibile senza fare errori

Dopo il recente aumento prezzi che ha colpito non solo i carburanti, ma anche beni primari quali cibo, energia elettrica, acqua e gas, sono sempre meno le famiglie che possono permettersi spese extra. Ecco perché ora c’è l’incubo del nuovo digitale terrestre. Molti infatti non possono permettersi l’acquisto di un televisore nuovo. Niente paura, ora vi spiegheremo come scegliere un decoder compatibile al DVB T2 senza sbagliare e spendendo poco più di 30 euro.

La prima cosa da fare è verificare se il decoder che avete scelto., e probabilmente acquisterete, è compatibile al DVB T2. Proprio in questi giorni sono molti i supermercati che li propongono nelle ceste delle offerte anche a meno di 30 euro. La seconda cosa è che sia anche supportata la codifica Mpeg4. Nonostante tutti i decoder dovrebbero essere compatibili, potrebbero esserci alcuni fondi di magazzino che, senza saperlo, vengono proposti alla vendita.

Prestate attenzione a queste due caratteristiche soprattutto se state acquistando il decoder online. La compatibilità al nuovo DVB T2 potrebbe non essere indicata, casi rari, nella foto di presentazione dell’articolo, ma non nella descrizione e nelle caratteristiche tecniche.

Infine, verificate quale attacco ha la vostra televisione per poter collegare il decoder. Quelle più datate non sono provviste dell’attacco HDMI, ma solo della presa SCART. Agite perciò di conseguenza e acquistate il decoder compatibile al DVB T2 con l’attacco giusto per il vostro televisore.