Gli sconti attivati da Carrefour in occasione dell’ormai imminente Black Friday 2021, hanno il pregio di essere in grado di catturare l’attenzione dei consumatori verso alcuni prodotti spesso dimenticati, o ritenuti dai più troppo costosi.

Tutte le offerte descritte nell’articolo, lo ricordiamo, risultano essere raggiungibili tramite i vari negozi dislocati nelle regioni italiane, ma non sul sito ufficiale. Gli utenti dovranno necessariamente recarsi personalmente presso i punti vendita, per avere la possibilità di fruire della rateizzazione senza interessi, chiamata anche Tasso Zero per il pagamento tramite conto corrente bancario.

Carrefour: sconto pazzo nel nuovo volantino

Osservando da vicino la campagna promozionale notiamo la possibilità di affidarsi ad un paio di offerte molto speciali, le quali garantiscono al consumatore un risparmio che supera quanto previsto di base, o visto in passato, sebbene siano entrambe rivolte verso modelli dal prezzo finale inferiore ai 300 euro.

Il più interessante fra tutti è chiaramente l’oppo A94, un terminale su cui l’azienda sta puntando veramente moltissimo, grazie anche alla presenza al suo interno di specifiche di altissimo livello, come il display AMOLED molto ampio, ed un prezzo finale di soli 279 euro.

Gli altri due prodotti coinvolti nel volantino Carrefour sono rispettivamente Oppo A53s e TCL 20Y, sono entrambi molto più economici del prevedente, infatti sono acquistabili a soli 149 e 99 euro, e promettono direttamente prestazioni più ridotti, ma comunque in linea con le aspettative.