Il volantino proposto da Bennet nel periodo corrente, nasconde al proprio interno vere e proprie offerte folli che possono invogliare gli utenti a correre in negozio per acquistare i nuovi prodotti di tecnologia, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Nell’eventualità in cui foste effettivamente interessati all’acquisto, dovete comunque sapere che la campagna promozionale risulta essere attiva esclusivamente nei punti vendita in Italia, in questo modo sarete costretti a recarvi personalmente in negozio per fruire delle medesime riduzioni di prezzo. I prodotti sono tutti distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, inoltre la rateizzazione è possibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet da pazzi: un volantino con tantissime occasioni

Le occasioni racchiuse all’interno del volantino bennet spingono gli utenti a raggiungere un livello di risparmio superiore alle aspettative, infatti sarà possibile acquistare smartphone pagandoli molto meno rispetto al listino originario. I modelli top di gamma coinvolti nella campagna sono Apple iPhone 13 e iPhone 12, disponibili rispettivamente a 899 e 749 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare il più possibile, potranno comunque pensare di acquistare uno a scelta tra Galaxy A03s, disponibile a 139 euro, passando anche per Galaxy A32 a 199 euro oppure il bellissimo Oppo A74, il cui prezzo finale è di soli 249 euro.

Tutti i dettagli della campagna promozionale sono raccolti direttamente nel volantino Bennet che potete visualizzare premendo direttamente questo link diretto alle pagine relative.