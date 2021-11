Alcune voci di corridoio hanno recentemente affermato che Apple rilascerà gli AirPods Pro di seconda generazione solo nel terzo trimestre del 2022.

Vi ricordo che gli AirPods Pro di prima generazione sono stati lanciati due anni fa, nell’ottobre del 2019. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni arrivate negli scorsi giorni riguardanti le nuove cuffie di Cupertino.

Apple AirPods Pro 2 potrebbero arrivare nel terzo trimestre 2022

A distanza di oltre due anni, Apple non ha ancora annunciato un nuovo modello e a quanto pare bisognerà attendere ancora diversi mesi. Stando alle ultime voci, pare infatti che gli AirPods Pro 2 verranno rilasciati solo nel terzo trimestre del 2022, e non ad inizio anno come aveva affermato l’analista Ming-Chi Kuo. Questo significa che i nuovi auricolari verrebbero lanciati tra luglio e settembre.

A dirlo è il leaker “FrontTron” su Twitter, che in passato ha anticipato diverse novità Samsung, ma non si è mai focalizzato sui prodotti Apple. Per quanto riguarda il design, è probabile che Apple riduca lo stelo presente sull’attuale versione, mentre non ci sono info sulle possibili novità funzionali. Mark Gurman di Bloomberg ha spiegato che Apple vuole eliminare il ‘gambo’ delle Pro, dando una forma più rotonda al prodotto. Che potrebbe ridurre lo spazio per la custodia che fa anche da caricatore.

Ma il rischio è che lo spazio sia troppo ridotto per tutto l’hardware che Apple vuole inserire nelle sue cuffie: il piano potrebbe essere scartato, lo dice lo stesso Gurman. E altri analisti hanno ricevuto informazioni contrastanti su questo punto. Sembra che la tecnologia da inserire sia semplicemente troppa, senza quello spazio in più. Infatti gli auricolari dovrebbero avere, oltre a tutti i vantaggi della prima generazione, anche un nuovo sensore di movimento per il fitness. Inoltre, pare sia pronta una custodia MagSafe per la ricarica. Ne sapremo sicuramente di più tra qualche settimana.