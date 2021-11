WindTre rinnova ancora una volta il suo già ricco parco di offerte. Il provider arancione ha deciso di accettare la concorrenza di Iliad e della sua tariffa Giga 120. Nel corso delle prossime settimane e per tutto il mese di Novembre, tutti gli utenti che vogliono cambiare promozione di riferimento possono accedere alla tariffa WindTre Star+.

WindTre, la nuova tariffa da 100 Giga a Novembre

La promozione WindTre Star+ è una delle migliori occasioni del momento. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione soglie di consumo quasi illimitate al netto di un prezzo da vero e proprio ribasso.

In particolare, il ticket proposto da WIndTre a tutti i suoi clienti prevede chiamate senza limiti verso tutte le utenze nazionali, con SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Nel pacchetto sono compresi anche 100 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo della promozione sarà di 7,99 euro ogni mese.

I clienti che decidono di sottoscrivere questa tariffa dovranno accettare ovviamente una serie di condizioni previste dall’operatore. In primo luogo, gli interessati dovranno aggiungere al prezzo di rinnovo un costo una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Al tempo stesso coloro che attiveranno una SIM con WindTre dovranno anche impegnarsi alla portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è necessario per procedere alla sottoscrizione della promozione WindTre Star+.

I clienti interessati a questa ricaricabile possono chiedere ulteriori informazioni presso uno dei punti vendita ufficiali del provider in Italia.