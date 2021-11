Le nuove offerte folli di Unieuro possono davvero far tremare le dirette concorrenti del mercato, tra cui troviamo ad esempio MediaWorld, proponendo ai consumatori nazionali un’elevata possibilità di risparmiare raggiungendo livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa.

Il periodo del Black Friday è il più indicato per gli acquisti legati alla tecnologia, anche con Unieuro si possono raggiungere i migliori prodotti dell’ultimo anno, spendendo cifre più ridotte rispetto ai listini stessi. Gli acquisti possono essere effettivamente completati recandosi personalmente in negozio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede sempre la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Aprite il prima possibile il canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere gratis i codici sconto Amazon e scoprire le nuove offerte Black Friday 2021 in esclusiva.

Unieuro: gli sconti sono assurdi ed incredibili

Il risparmio è assolutamente di casa da Unieuro, la sua nuova campagna promozionale riesce ad invogliare all’acquisto gli utenti che da tempo volevano acquistare un nuovo smartphone, ma non erano disposti a spendere cifre particolarmente elevate, infatti tutti i modelli coinvolti rientrano nei 400 euro di spesa effettivi.

In particolare sono disponibili Motorola Moto E6i, Wiko Power U30, Oppo Find X3 Lite, Galaxy A52s, Xiaomi Redmi 9C, Realme 8i, Galaxy A32, Oppo A74 o anche Oppo A94. Indipendentemente da quale effettivamente verrà scelto, è bene sottolineare che il modello sarà commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto nella variante no brand, la quale prevede aggiornamenti rapidi e tempestivi rilasciati dal produttore.