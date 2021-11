Truffa e sconti svuotati: utenti UniCredi e Intesa Sanpaolo in pericolo

I tentativi di phishing hanno solo uno scopo: derubare i clienti delle banche. In questo caso viene citato il nome di Unicredit, azienda che in realtà non ha nulla a che vedere con la comunicazione fittizia che sta giungendo nell’e-mail.

Unicredit colpita ancora dai truffatori: il nuovo messaggio phishing è qui sotto ma non c’entra nulla con la banca

Anche questa volta a farne le spese sarà Unicredit, ma è da dire che il messaggio phishing non ha nulla a che vedere con la banca. L’obiettivo è solo quello di ingannare i poveri clienti, i quali in alcuni casi ci sono già cascati con tutte le scarpe.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT