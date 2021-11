Come già detto più volte bel corso di questi mesi, l’intenzione del noto produttore cinese Realme non è solo quella di portare nuovi smartphone, ma tutta una serie di prodotti tecnologici e facenti parte di un ecosistema. Uno di questi dispositivi è la Realme TV Stick presentata per il mercato indiano qualche settimana fa, ma che ora si appresta ad arrivare in veste ufficiale anche in Europa.

Realme si appresta ad annunciare la nuova Realme TV Stick anche in Europa

Il noto produttore cinese presenterà a breve la sua nuova Realme TV Stick anche per il mercato europeo. L’annuncio ufficiale, in particolare, dovrebbe essere fissato per il prossimo mese. A confermarlo è stato un portavoce della stessa azienda.

Dal punto di vista tecnico e delle funzionalità, questo dispositivo sarà più o meno una sorta di Chromecast ma con più funzionalità. Ci saranno ad esempio una porta HDMI, una porta micro USB e 8 GB di memoria interna. Per quanto riguarda la risoluzione supportata, ci ha dato ulteriori conferme sempre il portavoce di Realme.

Nello specifico, secondo quanto riportato la nuova Realme TV Stick sarà distribuita in due versioni. La prima supporterà la risoluzione 2K ed avrà un costo di circa 54,99 euro. La seconda, invece, supporterà addirittura la risoluzione 4K ed avrà un costo leggermente più alto, pari a 69,99 euro.

Come già detto, questo nuovo dispositivo verrà annunciato ufficialmente in Europa nel corso del prossimo mese, ma per adesso non abbiamo ancora una data precisa. Nel frattempo, vi ricordiamo che l’azienda ha da poco presentato un nuovo smartphone medio di gamma, cioè Realme Q3t.