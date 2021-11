Il nuovo volantino MediaWorld nasconde al proprio interno alcune delle migliori occasioni del periodo, garantendo ai consumatori la possibilità di acquistare i migliori prodotti in circolazione, riuscendo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

La campagna promozionale ripercorre esattamente tutto quanto avremmo sperato di vedere in un periodo così importante per la rivendita di elettronica, arrivano infatti sconti applicati in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. La spedizione presso il proprio domicilio è sfortunatamente a pagamento, per questo sarà necessario aggiungere una piccola quota a quanto mostrato effettivamente a schermo.

MediaWorld: quali sono le nuove offerte più interessanti

Tantissimi sconti veramente speciali attendono gli utenti da MediaWorld, osservando da vicino il segmento mobile, si possono scovare ottime occasioni appartenenti ad ogni fascia di prezzo. In particolare sarà possibile acquistare Galaxy A52s a 349 euro, passando per Xiaomi 11T a 479 euro, Redmi Note 10S a 219 euro, Redmi 9C a 149 euro, iPhone 12 a 779 euro, iPhone 12 Mini a 649 euro, Galaxy Z Fold3 a 1749 euro, Galaxy A12 a 159 euro, Oppo A74 a 199 euro, Oppo Find X3 Lite a 299 euro, TCL 20L a 169 euro e Vivo Y72 a 269 euro.

Tutti i modelli elencati nell’articolo, lo ricordiamo, risultano essere distribuiti con garanzia legale di 24 mesi, e sopratutto sono effettivamente acquistabili nella variante sbrandizzata, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore degli smartphone, non dall’operatore telefonico. I dettagli sono raggiungibili sul sito ufficiale.