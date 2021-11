IPTV: grossa svolta nelle indagini, a Varese una rete gestita da un 70enne

Quando si sceglie di percorrere strade non congeniali a quelli che sono i canoni della legge, bisogna anche prendersene le conseguenze. Questo è un discorso che tutti coloro che scelgono la pirateria o un qualsiasi abbonamento IPTV dovrebbero conoscere a memoria. Avere infatti a che fare con questo tipo di mondo può comportare problematiche molto gravi con la legge oltre a problematiche molto gravi per i grandi licenziatari che si occupano di trasmettere pay TV in maniera ovviamente legale.

IPTV: la Guardia di Finanza sta provando a beccare tutti, ecco altri 1800 utenti a Varese

La Guardia di Finanza ha appena beccato una nuova piattaforma a Varese che comprendeva l’utilizzo di alcuni abbonamenti pirata da parte di 1800 persone gestite da un uomo di settant’anni. Ovviamente adesso saranno presi provvedimenti seri, i quali partiranno da multe pari a circa 1000 €.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.