Il nuovo volantino lanciato in questi giorni da Expert riesce ancora una volta a catturare l’interesse dei consumatori, portando con sé prezzi sempre più bassi e convenienti, i quali spingono effettivamente a risparmiare moltissimo su ogni acquisto.

La campagna promozionale non si allontana troppo da quanto avevamo già visto ed apprezzato in passato, sopratutto in termini di ampia disponibilità sul territorio nazionale, o accessibilità generale. A tutti gli effetti gli acquisti possono essere completati in un qualsiasi negozio, con l’aggiunta del sito ufficiale per coloro che invece non si vorranno effettivamente spostare dal divano di casa propria, a patto però che siano disposti ad investire una piccola cifra per la consegna a domicilio.

Expert: le occasioni sono incredibili

Sconti da non credere sono stati effettivamente lanciati da Expert, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un Oppo Find X3 Neo, pagandolo cifre irrisorie, rispetto al listino originario. Il modello in questione rappresenta sicuramente uno dei più richiesti e desiderati degli ultimi mesi, per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, le prestazioni offerte raggiungono i livelli dei più quotati top di gamma, richiedendo in cambio un esborso finale di soli 569 euro.

In parallelo, sottolineiamo comunque la presenza anche di sconti mirati su wiko Power u10, Samsung Galaxy S20 FE, Motorola E7 power, Oppo Find X3 Lite e similari, in questo caso in vendita ad un prezzo che non supererà la quota limite di 400 euro.