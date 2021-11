La Streetfighter V4 S di Ducati è riuscita già a rubare i cuori degli appassionati. La nuova arrivata riesce infatti a produrre oltre 200 cavalli, eppure è docile e facile da guidare. Ha uno stile iper-aggressivo ma è sorprendentemente comoda, anche per i viaggi leggermente più lunghi.

Ora, secondo un annuncio fatto giovedì, Ducati non solo sta aumentando le prestazioni dello Streetfighter V4 con una nuova versione SP, ma sta anche prendendo la sua “Fight Formula” e applicandola, ancora una volta, ad una moto bicilindrica.

La Streetfighter V4 SP è pensata per essere la versione definitiva, sopratutto se consideriamo il livello di potenza superiore alla versione 9.000 dello Streetfighter. Prende l’aspetto eccellente e il motore killer dell’originale e toglie un po’ di peso attraverso l’uso della fibra di carbonio, utilizzando alcuni pezzi presi in prestito dalla Panigale Superleggera, come la frizione.

Quanto costano queste nuove versioni

La V4 S viene venduta a un prezzo base di 25000 euro, ma la SP lo porta a un livello completamente nuovo con un prezzo iniziale di 35.500. Fortunatamente è qui che entra in gioco lo Streetfighter V2, con il suo motore bicilindrico Superquadro da 955 cc che eroga 153 cavalli di potenza, per un prezzo che si aggira intorno i 16.995 euro, che lo metterà alla pari con il modo-più- radicale Aprilia Tuono V4.

I fan della Ducati ricorderanno i precedenti modelli Streetfighter con motori da 1.099 cc e 848 cc. Questi avevano la reputazione di essere un po’ ostici da guidare, ma sospettiamo che questo nuovo Streetfighter V2 sarà un po’ più amichevole nei confronti dei suoi piloti, grazie all’aggiunta della suite di ausili elettronici per il pilota alimentata da unità di misurazione inerziale a sei assi di Ducati. Ciò comprende anche l’ABS in curva e il controllo della trazione, il controllo dell’impennata e un cambio rapido che funziona sia su che giù per le marce.

Sia lo Streetfighter V2 che il V4 SP dovrebbero raggiungere i concessionari Ducati nel febbraio del 2022.