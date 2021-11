CoopVoce: nuove offerte piene di giga e sotto i 10 euro al mese

CoopVoce è uno di quei gestori virtuali che pian piano nel tempo è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi.

I tanti utenti che stanno cercando di cambiare provider, optano proprio per sbarcare all’interno della cerchia di clienti che il provider ormai gestisce da diverso tempo. Il tutto anche per una grande affidabilità ma soprattutto per le offerte ora disponibili sul sito ufficiale.

CoopVoce: nuove offerte Evolution con 100 giga a disposizione, eccole

Qui in basso c’è una lista piena di promozioni telefoniche che possono entusiasmare chiunque. I contenuti sono effettivamente tanti così come i prezzi sono effettivamente molto bassi.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: