Gli sconti più pazzi dell’anno sono tutti raccolti nel volantino Comet pensato per il Black Friday 2021, la perfetta occasione per godere delle riduzioni da non perdere assolutamente di vista, nel caso in cui si fosse effettivamente interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

La campagna promozionale riprende effettivamente quanto di buono avevamo apprezzato nel corso delle precedenti settimane, ciò sta a significare che gli acquisti possono effettivamente essere completati in ogni singolo negozio, oltre che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. L’affidamento all’e-commerce è assolutamente favorevole nel momento in cui comunque si dovesse richiedere la consegna presso il domicilio, sempre gratuita al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Per i codici sconto Amazon non dovete fare altro che iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato, riceverete anche tantissime offerte Black Friday in esclusiva.

Comet: nuovi sconti speciali per tutti gli utenti

Il Black Friday è di casa da Comet, la nuova campagna promozionale ha visto il lancio delle offerte attive fino al 29 novembre, quindi con il venerdì nero già incluso. I modelli effettivamente acquistabili spaziano tra i top di gamma, ed i più economici del periodo; osservandoli da vicino possiamo scoprire la presenza di Vivo Y21s a 199 euro, Vivo Y21 a 149 euro, Oppo Find X3 Lite a 549 euro, Oppo A15 a 119 euro, Oppo A74 a 199 euro, Xiaomi redmi 9C a 149 euro, Redmi 9 a 119 euro, Xiaomi Redmi 10 a 199 euro, TCL 20L a 169 euro, Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Galaxy A22 a 219 euro o Galaxy A52s a 349 euro.

Come avete potuto notare, l’attenzione è stata posta principalmente alla fascia intermedia della telefonia mobile, tuttavia sono disponibili anche tantissimi altri smartphone a prezzi diversi, li potete scoprire qui.