Battlefield 2042: l'attesa è finita, quando si potrà finalmente giocare? Ecco la data

Non si smette di parlare di Battlefield 2042, videogioco sparatutto in prima persona, sviluppato da DICE per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. E come ogni attesissimo game, anche questo ha imposto un orario di sblocco prima di poter iniziare a giocare. Insomma, quando sarà possibile entrare nei suoi server?

Battlefield 2042: ecco quando si potrà giocare

Come dicevamo, possiamo giocare anche prima dell’uscita di Battlefield 2042. Già da oggi ne abbiamo la possibilità, comprando la Gold o la Ultimate Edition. Queste costano rispettivamente 99,99 euro e 119,99 euro. Gli abbonati a EA Play Pro (€14,99 al mese) possono quindi cominciare a giocare nella stessa data, mentre quelli a EA Play possono provare in esclusiva il videogame per ben 10 ore.

Il gioco è dotato di una nuova modalità in stile Escape from Tarkov, e presenta orari di sblocco diversi in base alla piattaforma su cui si gioca o della regione dalla quale vi collegherete. Su PC, Battlefield 2042 sarà sbloccato alle ore 09:00 di venerdì 12 novembre per gli utenti in possesso di una copia delle edizioni Gold e Ultimate, e per gli abbonati a EA Play e EA Play Pro. Per gli utenti con una copia dell’edizione standard, i server apriranno i battenti venerdì 19 novembre alle ore 09:00.

Su PlayStation (PS4 e PS5) e su Xbox (Xbox One e Xbox Series X|S), i server apriranno i battenti alla mezzanotte tra l’11 e il 12 novembre per l’accesso anticipato, e alla mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre per gli utenti regolari. L’unica eccezione sarà costituita dalle regioni con fuso orario PST, dove i server apriranno un po’ prima e cioè alle 21:00 dell’11 novembre.