Amazon Music Unlimited, la versione più completa del servizio di streaming musicale del gigante dello shopping online, è oggetto di una nuova iniziativa promozionale molto interessante.

Tutti i nuovi clienti potranno attivarlo e provarlo in maniera completamente gratuita per ben 3 mesi. Scopriamo insieme come richiedere i tre mesi di prova gratuiti.

Amazon Music Unlimited gratuito per tre mesi

Anche se probabilmente lo sapete già, Amazon Music è il servizio di streaming musicale della compagnia di Jeff Bezos. Si tratta di un universo piuttosto articolato che vede: da una parte la nuova versione gratuita disponibile per tutti anche senza abbonamento Prime. Troviamo poi Prime Music che è la versione inclusa nell’abbonamento per i clienti Prime e che comprende oltre 2 milioni di brani, senza pubblicità e anche offline.

Infine Amazon Music Unlimited, che di base prevede una sottoscrizione mensile da 9,99 euro con la possibilità di scegliere tra piano Individuale, Family ed Echo. Periodicamente Amazon rilancia la promozione che permette solo ai nuovi clienti di provare gratuitamente per 3 mesi la versione più ricca del proprio servizio di streaming musicale ed è proprio quello che sta facendo adesso. Lo fa di nuovo adesso, a novembre 2021, a ridosso del Black Friday 2021.

Entro il 10 gennaio 2022, potranno approfittarne tutti i clienti che non abbiano mai effettuato l’iscrizione ad Amazon Music Unlimited e che non abbiano mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Una volta terminato il periodo gratuito di 3 mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese.