Trasferire il proprio numero a WindTre può essere un’opzione conveniente per molti, soprattutto per chi necessita di molti Giga di traffico dati per la navigazione e non desidera andare incontro a spese di rinnovo eccessive.

Il pacchetto di offerte operator attack si rivela ottimo in particolar modo per tutti gli attuali clienti del low cost francese Iliad o di numerosi MVNO che elencheremo qui di seguito:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passare a WindTre conviene: ecco le offerte disponibili!

I clienti appena citati, effettuando la portabilità del loro numero a WindTre hanno a disposizione tre offerte a partire da soli 7,99 euro al mese.

Due delle tariffe sono disponibili con addebito del costo mensile su credito residuo, si tratta della WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition e della WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition.

La prima prevede un costo di 7,99 euro al mese e include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati per la navigazione. La seconda, invece, è disponibile a un costo di 9,99 euro al mese e include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

La terza offerta disponibile è la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, il cui costo di rinnovo ammonta a 7,99 euro al mese. La spesa dovrà essere affrontata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e permetterà di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

I clienti Iliad e MVNO possono procedere con l’acquisto della nuova SIM, il trasferimento del numero e l’attivazione dell’offerta desiderata accedendo al sito ufficiale del gestore e seguendo i passaggi indicati.