In questi primi giorni di novembre, WINDTRE si appresta a lanciare nuove promo che riguarderanno alcune delle sue offerte di rete mobile, tra cui alcune nuove offerte solo dati.

Tra queste, troviamo la promo voce che metterà a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile al costo di 8,99 euro al mese addebitati sul credito residuo, con un contributo di attivazione di 6,99 euro.

Discorso diverso per you full Easy Pay, che comprenderà invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 200 SMS verso tutti e inoltre 50MB di traffico dati al costo di 8,99€ al mese addebitati sulla modalità di pagamento Easy Pay.

Il costo di attivazione di Full Easy Pay Voice sarà pari a 6,99 euro anziché 49,99 euro, ma solo se il cliente mantiene attiva l’offerta per un periodo di almeno 24 mesi. I restanti 43 euro, infatti, non si pagano con un’offerta attiva per la durata contrattuale di 24 mesi.

Se invece il cliente decide di effettuare il recesso anticipato, la quota dei 49,99 euro verrà addebitata in proporzione ai mesi di mancato soggiorno. In ogni caso sarà anche possibile scegliere di pagare l’intero importo di 49,99 euro in un’unica soluzione al momento dell’attivazione dell’offerta.

L’offerta Voce sul credito residuo sarà compatibile con Voce Più. L’offerta Voce Full Easy Pay sarà compatibile con Voce Più e sarà incompatibile con la convergenza fisso-mobile con l’offerta Super Fibra.

Arriva il Cube Lite

Nel dettaglio, IL Cube Lite includerà solo 35 GB di traffico dati mensile al costo di 9,99 euro al mese addebitati sul credito residuo. Ci sarà anche un costo di attivazione di 6,99 euro.

Cube Lite Easy Pay includerà invece un bundle da 70 GB di traffico internet mobile sempre al costo di 9,99 euro al mese, ma in questo caso addebitato sulla modalità di pagamento Easy Pay.

Per la versione Easy Pay il costo di attivazione sarà pari a 6,99 euro anziché 49,99 euro, ma solo se il cliente mantiene attiva l’offerta per un periodo di almeno 24 mesi. I restanti 43 euro, infatti, non si pagano con un’offerta attiva per la durata contrattuale di 24 mesi.

Se invece il cliente decide di effettuare il recesso anticipato, la quota dei 49,99 euro viene addebitata in proporzione ai mesi di mancato soggiorno. In ogni caso, puoi anche scegliere di pagare l’intero importo di 49,99 euro in un’unica soluzione all’attivazione dell’offerta.