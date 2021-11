WhatsApp continua la sua trasformazione e, dopo tutte le novità che l’hanno vista protagonista nelle app per Android e iOS, ora è arrivato il momento di quella per PC. Non manca ovviamente l’attesa dell’applicazione dedicata a iPadOS, ma questa è un’altra storia. Infatti, il grande scoop è che WhatsApp sta dicendo addio alla sua versione Web per dare seguito a quella Desktop multi dispositivo con tante novità e update. Ecco come attivarla.

WhatsApp: addio versione web

Tanti aggiornamenti per WhatsApp anche sul lato sicurezza, ma uno sta davvero spopolando. Ormai, anche se alcuni stanno ancora continuando a usarla, la versione Web di WhatsApp è obsoleta. A prendere il suo posto è la versione Desktop che, facendo seguito alla novità multi dispositivo, non ha bisogno di uno smartphone connesso a internet. In sostanza, è completamente indipendente e autonoma, scaricando tutte le chat e i relativi contenuti su PC a ogni accesso.

Come attivare il nuovo WhatsApp multi dispositivo? È semplice quanto bere un bicchiere d’acqua. Aprite la versione Web dell’app sul dispositivo dove volete utilizzarla e seguite questo percorso: Impostazioni > Dispositivi collegati > Beta multi-dispositivo. Vi ricordiamo che il passaggio è irreversibile quindi, in pratica, non potrete più ritornare alla versione Web.

Tante novità previste con i nuovi aggiornamenti per la versione Desktop

Ancora una volta è un tweet del noto leaker WABetaInfo a svelarci i nuovi aggiornamenti previsti per WhatsApp Desktop anticipati sull’ultima beta alla versione 2.2144.2. Cosa c’è di nuovo? Ecco il testo originale dell’annuncio di WABetaInfo:

“WhatsApp sta introducendo nuove opzioni di notifica delle chiamate e una nuova interfaccia per informazioni di contatto, informazioni aziendali, informazioni di gruppo“.

📝 WhatsApp Desktop beta 2.2144.2: what’s new? WhatsApp is introducing new call notification options and a new interface for Contact Info, Business Info, Group Info.https://t.co/MHpBMcnuXL — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 7, 2021

Tradotto nella pratica, quali sono quindi le novità di WhatsApp Desktop introdotte in questa versione Beta che solo in pochi utenti stanno sperimentando? Ce lo dice sempre WABetaInfo nell’articolo realizzato specificatamente per questo scoop:

“Dopo aver rilasciato la possibilità di bloccare le chat per la versione multi dispositivo, WhatsApp sta ora implementando nuove funzionalità. La prima riguarda le nuove opzioni di notifica delle chiamate: “Suoneria chiamate in arrivo” e “Disattiva tutte le chiamate in arrivo sul desktop“, offrendoti un maggiore controllo sulle notifiche delle chiamate. La seconda riguarda una nuova interfaccia per Informazioni di contatto, Informazioni aziendali e Informazioni di gruppo“.