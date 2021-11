Vodafone non si tira indietro dal confronto diretto con TIM nel campo della tv streaming. Il provider inglese mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di contenuti in alternativa alla piattaforma TIMvision, che come noto assicura sia la visione della Serie A che la presenza della Champions League.

Vodafone e la risposta a TIM per le offerte streaming

L’alternativa di Vodafone alla presenza di TIM nel campo della tv streaming si materializza con il rilancio del servizio Vodafone TV. La piazza virtuale per i contenuti streaming con tante produzioni televisive in esclusiva sarà a disposizione degli utenti che scelgono un piano per la Fibra Ottica.

Se TIM può garantire ai suoi clienti una doppia partnership con Mediaset e con DAZN, la scelta di Vodafone si riversa su NOW Tv. I clienti del gestore inglese potranno quindi accedere al servizio streaming di casa Sky che comprende, tra le altre cose, tre partite per giornata di Serie A, tutta la Champions League, tutta la Premier League e le esclusive di altri sport come tennis, Formula 1, motomondiale e tanto altro.

Sempre nell’offerta di Vodafone per la tv streaming sarà presente anche Amazon Prime Video. Il gestore offre la piattaforma di casa Amazon completamente a costo zero nel primo anno.

Il costo per un mese della Vodafone TV sarà di soli 15 euro. A questo prezzo dovranno poi essere aggiunte le tariffe valide per la Fibra ottica. I clienti che scelgono di attivare questo servizio avranno incluso nel prezzo anche il TV Box con la tecnologia 4K.