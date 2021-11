Vodafone ha deciso di modificare alcune delle sue tariffe ad alcuni dei suoi clienti a partire dal 20 novembre 2021, ma alcune comporteranno aumenti, scopriamo cosa cambia.

Le offerte interessate riguardano clienti privati ​​che hanno sottoscritto una promo ricaricabile come la Vodafone Infinito Black Special Edition che si rinnova adesso a 11,99 euro al mese.

Inoltre, se non fossero già presenti, i servizi di reperibilità Call me & Recall e ascolto della Segreteria telefonica, ora saranno inclusi e senza costi aggiuntivi.

Infinito Black Special Edition prevede un pacchetto di minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e GB illimitati alla massima velocità disponibile fino in 5G.

Ci sono quindi 20 possibili combinazioni di prezzo, con i costi mensili che variano dai 20 ai 39 euro al mese. Nella versione Customer Base ci sono anche 500 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea.

Ecco le offerte interessate

I clienti Vodafone interessati da quest’ultima modifica unilaterale a partire dal 20 novembre 2021 sono stati avvisati a metà di questo mese di ottobre 2021 sia tramite SMS che tramite l’applicazione di My Vodafone.

Inoltre i clienti con un’offerta Shake Remix a 9 euro al mese riceveranno la notifica della trasformazione della loro offerta in Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese con un aumento di 2,99 euro al mese, invece alcuni clienti con un’offerta Shake it Easy a 14,99 euro al mese hanno ricevuto comunicazione della trasformazione della loro offerta in Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese con un decremento di 3 euro al mese. Ci sono anche casi di diversi aumenti e diminuzioni di prezzo.

Si ricorda inoltre a tutti i clienti che queste offerte rimodulate che vanno a modificare il contratto unilaterale possono essere rifiutate senza pagare nessun tipo di penale.