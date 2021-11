UniCredit e BNL: soldi spariti dei conti, ecco cosa sta succedendo

Non c’è mai limite alle truffe, le quali si evolvono così come sistemi di sicurezza generati per contenerle. In questo caso a truffarsi praticamente da soli sono gli utenti quando scelgono di cliccare sui link all’interno delle e-mail phishing.

La nuova in questione riguarda proprio il noto gruppo bancario Unicredit, il quale non ha emesso alcuna comunicazione. Si tratta infatti solo di una truffa che finge di essere una comunicazione del gruppo bancario.

Unicredit: utenti truffati da un messaggio che finge di arrivare proprio dalla nota banca italiana

Questo è il messaggio che sto tenendo banco in questi giorni, fingendo di impersonare proprio una comunicazione di Unicredit. L’obiettivo è farvi cliccare sul link per poi concedere i vostri dati utili per entrare nei vostri conti correnti.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT