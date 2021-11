Ottime offerte a disposizione di tutti gli utenti in Italia sono state attivate da trony, al giorno d’oggi risulta infatti possibile pensare di acquistare uno smartphone o un prodotto di tecnologia generale, spendendo cifre veramente molto ridotte rispetto al listino originario.

La campagna promozionale descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva solamente nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che per completare l’acquisto sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, senza però doverli scegliere in specifiche regioni o localizzati in aree determinate. Tutti i prodotti disponibili sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale prevede la possibilità di riparare ogni difetto di fabbrica.

Trony: quanti sconti speciali solo oggi

Trony non perdona assolutamente con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare la possibilità di ricevere un prodotto gratis, semplicemente seguendo un iter elementare, il quale li costringe all’acquisto di un dispositivo in particolare.

Lo step da cui non sarà possibile sfuggire riguarda la scelta di uno tra grande o piccolo elettrodomestico, dal prezzo di almeno 399 o 69 euro, in alternativa ad un televisore, la cui cifra dovrà superare i 499 euro. Nel momento in cui è stato selezionato il prodotto, poi sarà possibile aggiungere uno o due modelli, ricevendo in cambio sconti ugualmente interessanti.

Nel primo caso la riduzione sarà del 50%, nel secondo salirà invece al 100%, applicata sempre sul prezzo finale del meno caro.