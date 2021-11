Se sei cliente TIM avrai DAZN con la Serie A e la UEFA Champions League a un prezzo incredibile. Se non lo sei, cosa aspetti a diventarlo? Infatti l’operatore telefonico nazionale offre tantissime soluzioni di internet con la Fibra a prezzi davvero eccezionali e, soprattutto, con la qualità unica di TIM. Se abiti in alcune grandi città potrai anche sperimentare MAGNICA la Fibra superveloce che ti cambierà la vita. Scopriamo insieme tutti i dettagli e i costi delle promozioni disponibili alla sottoscrizione.

TIM: le migliori soluzioni per la Fibra scontate

TIM offre da sempre le migliori soluzioni per la Fibra e questo mese di novembre, sarà l’aria del Black Friday in arrivo, sono anche scontate e offrono tantissime novità. Ad esempio l’offerta TIM PREMIUM FIBRA che ti regala Google Nest Mini per connettere la tua casa e renderla hi-tech. A soli 29,90 euro al mese il bundle include:

internet illimitato con la tecnologia della Fibra fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload;

con la tecnologia della fino a in download e 300 Mega in upload; chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; contributo di attivazione pari a 10 euro al mese, per 24 mesi, già incluso nella rata mensile;

pari a 10 euro al mese, per 24 mesi, già incluso nella rata mensile; Modem TIM HUB+ con tecnologia WiFi 6, per una maggiore velocità e copertura in tutta la casa;

con tecnologia WiFi 6, per una maggiore velocità e copertura in tutta la casa; Google Nest Mini in regalo se attivi l’offerta online senza il supporto e l’assistenza di un operatore.

Non tutti lo sanno, ma da qualche giorno è possibile anche provare la nuovissima Fibra con TIM Magnifica che a 49,90 euro al mese ti regala una velocità di connessione fino a 10 Giga in download e 2 Giga in upload.

Nasce #Magnifica, la nuova Fibra di TIM 10 volte più veloce di sempre. Potente, stabile e sicura con la soluzione tecnologica TIM TS+ e un servizio di assistenza dedicata. Semplicemente Magnifica! Scopri subito: https://t.co/inwgoeGlhf pic.twitter.com/lv5z1heOag — TIM Official (@TIM_Official) October 28, 2021

Vi ricordiamo inoltre che è possibile accedere al Bonus Internet con TIM risparmiando fino a 500 euro sull’attivazione della Fibra e l’acquisto di un Tablet o un PC, tra quelli compatibili con l’iniziativa.

DAZN e Infinity+ per vedere Serie A e calcio con la UEFA Champions League

Ovviamente per tutti i clienti TIM c’è anche la possibilità di attivare TIMVISION che, solo con i contenuti esclusivi dell’operatore e Dinsney+ aumenta la tariffa della rete fissa di soli 9,99 euro in più. Con Netflix si devono aggiungere 14,99 euro in più.

Comunque attivando TIMVISION, a soli 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022, si ha accesso a:

tutta la Serie A TIM con DAZN incluso;

con incluso; tutta la UEFA Champions League con Infinity+ incluso;

con incluso; tutti i contenuti di TIMVISION ;

; TIMVISION Box incluso nel canone di abbonamento.