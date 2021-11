La stagione autunnale in campo televisivo è caratterizzata dal clamoroso successo della serie Squid Game. La produzione sudcoreana, a quasi due mesi dal suo rilascio ufficiale, occupa ancora i primi posti nelle classifiche di gradimento degli utenti di Netflix. Il boom di Squid Game è paragonabile solo ad un altro grande colossal di Netflix, ovvero La casa di carta.

Squid Game, i tempi di una seconda stagione su Netflix

I nove episodi che compongono la prima stagione sono stati caricati sulla piattaforma streaming lo scorso 17 Settembre. Nonostante ancora non sia disponibile il doppiaggio in italiano, la serie tv sin dai primi giorni ha ottenuto un clamoroso seguito sia da parte del pubblico che della critica.

La popolarità di Squid Game, in Italia e nel mondo, sta spingendo molti utenti di Netflix a chiedere a gran voce la presenza di una seconda stagione. L’attualità dice che Netflix non ha ancora rinnovato la serie per una seconda stagione, ma tutto lascia considerare che una conferma sia più che scontata.

Proprio nelle ultime ore a parlare è stato il creatore nonché produttore della serie Squid Game. Hwang Dong-hyuk ha affermato di lavorare alla scrittura di una seconda stagione, senza però dare riferimenti più precisi per quanto concerne le tempistiche.

Nelle prossime settimane è atteso il via libera ufficiale da parte di Netflix. In seguito alla conferma della piattaforma streaming, potranno poi partite i progetti per la scrittura, le riprese e la produzione. Probabile che i nuovi episodi di non arrivino quindi prima del 2023.