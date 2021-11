La serie TV che ha segnato il record assoluto in termini di successo e visualizzazioni è stata a onor del vero Squid Game, il contenuto di stampo coreano ha conquistato il piccolo schermo grazie ai propri contenuti decisamente non convenzionali ma in grado di fare allegoria e critica dei più grandi temi sociali che da sempre spaccano in due il pensiero comune aprendo a numerosi dibattiti.

Ovviamente tutto questo si è tradotto in men che non si dica in un grandissimo hype misto a speranza per l’arrivo di una seconda season, contenuto desiderato e il cui finale della prima stagione lascia certamente spazio ad un eventuale arrivo, ebbene qualcosa sembra essersi finalmente mosso.

A parlare è proprio il regista

Squid Game avrà una seconda stagione, a confermalo è proprio il regista e ideatore coreano della serie TV, Hwang Dong-hyuk, il quale ha deciso di prendere per mano i fan confermando che le aspettative lasciate in corsa dal finale della prima season saranno soddisfatte.

“La seconda season ci sarà davvero, sono serio, è nella mia testa attualmente e sono in fase di preparazione, la pressione è tanta e la richiesta e l’amore per l’arrivo di una seconda season sono davvero incredibili, contesto che sembra quasi non lasciare molta scelta” queste le parole del regista che non lasciano spazi a molti dubbi, continuando però che è ancora troppo presto per prevedere una data di uscita.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Ovviamente Netflix ha immediatamente accolto la richiesta di procedere con una seconda season, basti pensare che a fronte di un investimento di 111 milioni di dollari, il guadagno è stato pari a oltre 900 milioni, non c’è male non c’è che dire.