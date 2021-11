Uno tra i più grandi film che vedono come protagonista Keanu Reeves è senza senza alcun dubbio la serie John Wick, la trilogia legata al super sicario temuto e rispettato da tutto il mondo ha riscosso un successo a dir poco assoluto, lasciando tutti i fans soddisfatti della cura con cui ogni scena è girata e ovviamente in attesa del quarto capitolo.

Proprio il quarto capitolo, un po’ come il protagonista, ha visto una storia travagliata, sarebbe dovuto arrivare già a Maggio di quest’anno, solo che a causa della pandemia di coronavirus, il rinvio è stato obbligatorio e anche impressionante, Maggio 2022, un periodo lungo che negli ultimi mesi è stato farcito da un silenzio totale in merito la pellicola, sia dagli attori che da tutta la troupe.

Looks like we have an official title for #JohnWick: Chapter 4! (Via: @bigscreenleaks) pic.twitter.com/FASw1dXD75

— Binge Watch This (@BingeWatchThis_) November 8, 2021