Oclean, brand produttore di spazzolini elettrici o prodotti per il benessere quotidiano di cui vi avevamo già parlato in passato, ha attivato in questi giorni una importante campagna promozionale che l’ha vista scontare i migliori modelli in circolazione, a prezzi veramente ridottissimi.

Tutti gli sconti sono stati attivati direttamente sullo store ufficiale di Oclean, per il quale è prevista una promozione veramente speciale, diventando membri del club si otterranno 100 punti, che potranno essere successivamente trasformati in un coupon del valore di 5 dollari, valido per tutti i prodotti. Scopriamo le offerte più interessanti!

Oclean X Smart Electric Toothbrush

Il classico spazzolino elettrico, dotato di un display LCD a colori completamente touschreen, con frequenza di rotazione pari a 42’0000, spazzole 3D appositamente realizzate, 32 livelli di intensità, 4 modalità e 20 presets. Tutto questo con una batteria integrata dall’autonomia sino a 30 giorni continuativi, e con ricarica rapida in 2 ore.

Il prezzo originario di 61,99 dollari è scontato a soli 44,99 dollari grazie al codice sconto OCX11, da inserire prima del completamento dell’ordine. Lo potete acquistare qui.

Oclean W10

Idproulsore compatto e funzionale, dal getto di soli 0,6 millimetri, con frequenza di 1400 impulsi al minuto, 5 modalità differenti di utilizzo, ma sopratutto dotato di una batteria dall’autonomia mensile (fino a 30 giorni continuativi), nonché un contenitore di 200 millilitri.

Da un prezzo di partenza di 59,99 dollari, il prodotto è scontato di ulteriori 5 dollari, raggiungendo la cifra finale di 54,99 dollari, mediante l’inserimento del codice OC11. Lo potete acquistare qui.

Oclean S1: sterilizzatore UVC per spazzolini

Lo stand su cui posizionare gli spazzolini ne può tenere al massimo 5, riuscendo a sterilizzare sia le spazzole che la “testa” dello stesso. In automatico, inoltre, li sterilizzerà per 2 minuti ogni 6 ore a ciclo continuo, non sarà necessario fare buchi nel muro, verrà semplicemente attaccato allo stesso.

In vendita originariamente ad un prezzo di listino di 29 dollari, viene scontato di 5 euro con il codice OC11, fino al raggiungimento della cifra finale di soli 24,99 dollari. Questo è il link d’acquisto.

Oclean X Pro: spazzolino elettrico smart

Uno dei più avanzati prodotti di Oclean, presenta un display LCD completamente a colori touchscreen, una frequenza di rotazione fino a 42’000rpm, nonché 3 differenti modalità di pulizia (massaggio, bianco o pulisci), con 32 intensità preimpostate selezionabili. Il prodotto può essere controllato dall’applicazione mobile dedicata, e viene commercializzato con uno stand magnetico per il corretto posizionamento verticale.

Il prezzo di listino attuale è di 64,99 dollari, ma grazie alla promozione attiva oggi, inserendo il codice OC11, si riceverà uno sconto ulteriore di 5 dollari, sino ad un prezzo finale di 59,99 dollari. Lo trovate qui