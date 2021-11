Il modem per rete mobile integrato nel FRITZ!Box 6850 5G è adatto per 5G Standalone e 5G Non-Standalone ed è compatibile con 4G/LTE-Advanced Pro e 3G/UMTS. A seconda della disponibilità della rete, il FRITZ!Box può passare dalla rete 5G alla rete 4G o a quella 3G e viceversa. In questo modo gli utenti approfittano di velocità ottimali. Il dispositivo di allineamento intelligente guida gli utenti nella ricerca della posizione migliore per il router e nell’orientamento ideale delle antenne mobili.

Wi-Fi AC + N e funzionalità di rete Mesh

Il FRITZ!Box 6850 5G è dual band e trasmette sulle bande di frequenza a 2,4 GHz (Wireless N) e 5 GHz (Wireless AC). Così si possono usare parallelamente e su più dispositivi wireless le applicazioni che richiedono la banda larga. Grazie alla rete Mesh, il FRITZ!Box è in grado di assegnare sempre la miglior connessione possibile in base a dove si trova il dispositivo. I dispositivi wireless mobili possono passare facilmente da un punto di accesso all’altro in modo automatico e senza interrompere un’applicazione in esecuzione.

Smart Home versatile e funzionalità per la telefonia

La base DECT integrata controlla i dispositivi Smart Home come le prese commutabili FRITZ!DECT 200/210. Sul centralino integrato si possono registrare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT. Inoltre, tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online completano l’ampia gamma di funzionalità.

Funzioni multimediali versatili

Il FRITZ!Box 6850 5G rende disponibili i contenuti delle memorie USB e online, nella rete locale. Grazie al media server integrato con connettività NAS, tutti i film, la musica e le immagini archiviati possono essere distribuiti sui device connessi alla rete.

Dettagli tecnici del FRITZ!Box 6850 5G

Accesso a Internet

– Accesso a Internet tramite 5G fino a 1,3 Gbit/s

– Supporto per 5G Standalone e 5G Non-Standalone (3GPP Release 15)

– Accesso a Internet tramite 4G/LTE-Advanced Pro (categoria LTE16) fino a 1 Gbit/s, supporto di 3G

– Uso sicuro di Internet grazie al firewall preimpostato

– Accesso remoto sicuro alla rete locale o aziendale via VPN

– Supporto per Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

Rete Wi-Fi

– Maggiori prestazioni e flessibilità e connessioni molto stabili grazie a Wireless AC+N (dual band)

– Trasmissione a 866 Mbit/s e stabile grazie a Wireless AC (5 GHz)

– Velocità di 400 Mbit/s e ampia copertura grazie a Wireless N (2,4 GHz)

– Rete Wi-Fi Mesh: unione automatica dei prodotti FRITZ! utilizzati in un’unica rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali

– Crittografia Wi-Fi sicura conforme allo standard WPA2, password personalizzata già attivata in fabbrica

– Connessione semplice e sicura di nuovi dispositivi wireless nella rete locale premendo un tasto (WPS)

– Accesso Wi-Fi per ospiti pratico e sicuro separato dalla rete locale standard

Telefonia

– Centralino per connessioni basate su IP

– Base DECT integrata per 6 cordless

– Fino a 5 segreterie telefoniche integrate con interrogazione a distanza e inoltro opzionale di e-mail

– Gestione delle rubriche

– Funzione di ricezione e di invio di fax

– Disattivazione della rete DECT nella modalità di standby (DECT Eco)

FRITZ!OS

– Interfaccia utente intuitiva per tutte le impostazioni in IT, DE, EN, FR, ES, PL, NL

– Diffusione di musica, file ed immagini attraverso il media server integrato

– Accesso sicuro al FRITZ!Box e alle altre memorie di rete da ovunque con MyFRITZ!

– Parental control

– Assegnazione pratica e sicura dell’accesso Wi-Fi/LAN per ospiti

– Aggiornamenti regolari e sempre all’avanguardia grazie all’aggiornamento automatico opzionale

– Risparmio energetico con la disattivazione della rete Wi-Fi grazie alla funzione timer e adattamento delle prestazioni della LAN (Green Mode)

Porte

– 1 porta USB -3.0 per archivi multimediali (NAS) e stampanti di rete

– 4 porte Gigabit -LAN per computer, televisori e altri dispositivi di rete

– 1 porta a/b (a scelta TAE/RJ11) per telefono analogico, segreteria o fax