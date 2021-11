Le offerte del Black Friday vengono effettivamente incluse nell’ultimo volantino Expert, garantendo al consumatore finale la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi, nonché a prodotti dalla qualità complessivamente più che soddisfacente.

Il risparmio è uno dei capisaldi delle promozioni di casa Expert, anche la campagna corrente non allontana le aspettative degli utenti, garantendo difatti la possibilità di godere di riduzioni importanti, su modelli più o meno interessanti. Gli acquisti, come sempre accade parlando di expert, potranno essere tranquillamente completati anche sul sito ufficiale dell’azienda, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Non dimenticatevi di iscrivervi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili codici sconto Amazon completamente gratis.

Expert: le occasioni sono assurde

La campagna promozionale di Expert abbraccia tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, partendo ad esempio dai dispositivi più economici, i quali prevedono forti sconti rispetto al listino originale. I modelli da acquistare vanno infatti a toccare Redmi 10, disponibile a 199 euro, oppo A54 a 199 euro, TCL 20S a 99 euro, TCL 20SE a 139 euro e TCL 20R 5G a 199 euro.

Volendo salire di livello, quindi acquistando smartphone più costosi, il consiglio è di puntare direttamente su Xiaomi 11T Pro a 699 euro e Oppo Reno 6 a 499 euro, due modelli veramente recenti e dotati di prestazioni da quasi top di gamma.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Expert, ricordatevi che sarà possibile affidarsi direttamente al sito ufficiale, premendo questo link speciale, con acquisti effettuabili sia sul sito che in negozio.