Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il tasso di contagi nell’ultimo periodo sta diventando “molto preoccupante“. È così che da diverse settimane viene descritta la situazione epidemiologica in Europa, dove le infezioni si stanno moltiplicando, in molti casi nonostante gli alti tassi di vaccinazione.

Gli indicatori sono attendibili. In Europa, in sei settimane i nuovi casi hanno raggiunto i 250.000 e ogni giorno sono stati registrati 3600 decessi, secondo i conteggi ufficiali Paese per Paese raccolti fino al 4 novembre.

Lo scenario è sorprendentemente allarmante in diversi paesi dell’Est, dove ci sono nazioni che hanno tassi di vaccinazione molto bassi. Questo scatto, che sorprende per il numero di contagi in paesi come la Germania o i Paesi Bassi, viene analizzato da diversi esperti internazionali per capire e prevedere la proiezione del virus, soprattutto perché è appena iniziato il periodo più buio dell’inverno.

Al contrario, sebbene con una crescita dell’incidenza dei casi per 100000 abitanti negli ultimi conteggi, paesi come Spagna, Italia o Francia sono ancora preservati da questa forte tendenza all’aumento dei contagi. Tuttavia, le autorità presumono che sarà solo un “vantaggio” temporaneo.

Bisogna affrontare una nuova ondata

“Siamo di nuovo nell’epicentro“, ha lamentato il direttore dell’OMS Europa, Hans Kluge. Revisione di diversi paesi particolarmente colpiti e dei fattori che possono aver contribuito alla ripresa di questa nuova epidemia.

Sebbene il Regno Unito abbia mostrato il maggior numero di infezioni nel continente, la Germania ha visto in pochi giorni come i casi di COVID-19 sono saliti alle stelle dalla fine dell’autunno. Giovedì, da dicembre 2020, ha raggiunto il record di contagi giornalieri, con 37.120 casi, rispetto ai 33.949 del giorno prima. La media dei positivi si è attestata a 19.702 negli ultimi sette giorni, cifra che non si raggiungeva da fine aprile.

Secondo i dati del Robert Koch Institute, l’epidemia è principalmente tra i non vaccinati. Le persone che non sono state immunizzate e il rilassamento delle azioni di barriera, come l’uso di una maschera o il distanziamento sociale, sono particolarmente responsabili. Secondo gli ultimi dati di questo organismo, 55,6 milioni di tedeschi hanno ricevuto due dosi del vaccino, ovvero il 66,8% della popolazione, quando i paesi con meno infezioni superano questo tasso di immunizzazione di circa 10 punti.