I prezzi attivati da Coop e Ipercoop nel volantino appena presentato al pubblico, possono davvero far sognare i tantissimi consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero acquistare uno smartphone molto recente, senza mai spendere cifre troppo elevate.

Risparmiare con Coop e Ipercoop è davvero semplicissimo, per accedere agli sconti l’unica cosa da fare consiste nel recarsi personalmente in negozio, e scegliere i prodotti effettivamente desiderati. Nel caso si acquistasse uno smartphone, ricordiamo essere possibile godere della garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nei medesimi punti vendita, oltre che della variante no brand, per quanto riguarda la velocità di rilascio degli aggiornamenti.

Coop e Ipercoop: questi sconti sono da impazzire

Spendere meno di 400 euro per l’acquisto di uno smartphone di alto livello è possibile con Coop e Ipercoop, grazie proprio alla presenza di svariati modelli in grado di garantire ottime prestazioni generali, al giusto prezzo finale di vendita. I due dispositivi da cui è necessari non staccare lo sguardo, sono Apple iPhone SE 2020 e iPhone 7; entrambi appartengono alla fascia media, e non sono propriamente recentissimi, sebbene comunque rappresentino la soluzione ideale per coloro che vogliano abbracciare l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, senza spendere poi così tanto.

Le alternative sono tutte legate al sistema operativo Android, e vanno rispettivamente a toccare Xiaomi Redmi 9A, Galaxy A21s o anche Realme C21, i cui prezzi non travalicano i 200 euro. Ogni altra informazione in merito al volantino è rimandata al sito ufficiale.