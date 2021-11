Il volantino carrefour cerca di assecondare le tantissime richieste dei consumatori italiani che, al giorno d’oggi almeno, stanno cercando di acquistare i nuovi smartphone di ultima generazione, sempre con un occhio al risparmio e al prezzo finale di vendita.

L’unico modo per approfittare delle ottime occasioni poste sul piatto da Carrefour, consiste nel recarsi direttamente presso uno dei tantissimi punti vendita in Italia, dislocati sul territorio nazionale, i quali prevedono anche la garanzia di 24 mesi per ogni singolo acquisto effettuato. In parallelo, nel caso in cui si optasse per un dispositivo mobile, sottolineiamo la presenza della variante no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, vi attendono gratis tantissimi codici sconto e potrete scoprire le nuove offerte del Black Friday.

Carrefour: occasioni da non perdere nel volantino

Per spendere poco da Carrefour risulta essere necessario acquistare uno dei modelli che presentano un prezzo di listino inferiore ai 300 euro, tutti però in grado di garantire prestazioni complessivamente discrete ed accattivanti. Il modello tra tutti più interessante è l’Oppo A94, un dispositivo molto importante per Oppo, la quale ha deciso di infarcirlo di specifiche di alto livello, richiedendo in cambio una spesa finale di soli 279 euro.

Le alternative del medesimo volantino Carrefour vanno effettivamente a toccare Oppo A53s e TCL 20Y, due modelli veramente economici, i quali promettono discrete prestazioni generali, richiedendo un esborso che non supera i 200 euro. Maggiori informazioni in merito alla corrente campagna promozionale, sono riassunte nelle pagine a questo link.