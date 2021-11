WindTre è alla ricerca di nuovi clienti, da aggiunge alla sua già nutrita cerchia di abbonati. Il provider arancione in questo mese di Novembre vuole garantire una concorrenza assoluta a Iliad ed a TIM, i suoi principali rivali nel campo della telefonia mobile. Gli utenti che attivano una SIM con WindTre potranno ora scegliere i vantaggi della tariffa Go Unlimited Star+.

WindTre, nuova tariffa con Giga illimitati a Novembre

La WindTre Go Unlimited Star+ è una delle migliori occasioni nel settore della telefonia mobile. La proposta prevede soglie di consumo molto ampie con costi inferiori anche rispetto a quegli di Iliad.

Nel dettaglio, tutti gli utenti che andranno ad attivare la WindTre Go Unlimited Star+ riceveranno Giga senza limiti per la navigazione internet, con la presenza di chiamate illimitate ed SMS infiniti. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta sarà di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

WindTre assicura inoltre ai suoi clienti anche una serie di ulteriori garanzie. In primo luogo, gli utenti che optano per la Go Unlimited Star+ beneficeranno di prezzo bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento. Nel corso del primo semestre, infatti, l’operatore si impegna a non applicare rimodulazioni sui costi.

Tutti coloro che passano a questa tariffa di WindTre dovranno soltanto aggiungere in sede di attivazione una quota extra dal valore di 10 euro. Al tempo stesso però gli utenti interessati alla proposta dovranno anche effettuare la portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad. L’operazione di portabilità può durare sino a tre giorni lavorativi.