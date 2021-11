WhatsApp: il trucco per essere invisibili mentre leggete le chat, niente ultimo accesso

Avere discrezione è forse quello che più gli utenti desiderano quando utilizzano il proprio smartphone. Il tutto sia se si trovano in ambienti comuni e quindi non vogliono essere osservati, sia quando sono da soli e sperano che nessuno possa scoprire i loro movimenti.

WhatsApp è un’applicazione che ha lavorato tanto sotto questi aspetti, rendendo la piattaforma praticamente impenetrabile. Ci sono però delle cose che non possono passare di certo inosservate agli occhi di chi ci tiene tra i suoi contatti. Una di queste è l’ultimo accesso, il quale viene registrato ogni qualvolta gli utenti scelgono di entrare in WhatsApp. Ovviamente il tutto passa attraverso l’accesso, durante il quale l’utente viene visto online. In molti stanno cercando da tempo un modo per evitare di figurare come disponibili alla conversazione e di conseguenza di annullare il loro ultimo accesso senza dover rinunciare a poter controllare quello degli altri. Ricordiamo infatti che annullando la possibilità di concedere il proprio ultimo accesso al pubblico, sarà lo stesso anche per chi sceglie tale opzione.

WhatsApp: ecco il modo per non essere online e per non aggiornare l’ultimo accesso

Esiste un’applicazione molto semplice da utilizzare che starebbe facendo download in quantità industriale durante gli ultimi giorni. Si tratta di Unseen, la quale offre agli utenti l’opportunità di leggere tutte le conversazioni in arrivo al di fuori di WhatsApp.

In questo modo dunque sarete sempre aggiornati su tutto ciò che vi arriva tramite la nota applicazione di messaggistica. Allo stesso tempo non avrete la preoccupazione di figurare online e il vostro ultimo accesso resterà invariato.