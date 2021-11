I nuovi sconti Black Friday di Unieuro portano con sé prezzi veramente più bassi del normali, i quali spingono i consumatori ad avere la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, senza mai doversi minimamente preoccupare della qualità generale.

Gli acquisti, indipendentemente dalla categoria merceologica, possono essere tranquillamente completati nei negozi in Italia, come anche sul sito ufficiale di Unieuro. A differenza di quanto accade da Mediaworld, in questo caso la spedizione presso il domicilio è completamente gratuita, al superamento dei 49 euro di spesa effettiva.

Aprite il prima possibile il nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, al suo interno troverete i nuovi codici sconto e tutte le offerte del Black Friday 2021.

Unieuro: sconti a più non posso nel volantino

Con il volantino Unieuro gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale che promette un risparmio importante sull’acquisto di un qualsiasi smartphone, appartenente alla fascia di prezzo dei 400 euro, ovvero disponibile ad un prezzo che effettivamente non la superi.

I dispositivi raccolti nella soluzione corrente vanno difatti a toccare Oppo Find X3 Lite, Oppo A74, Galaxy A52s, Oppo A94, realme 8i, Motorola Moto e6i, Wiko Power U30, Xiaomi Redmi 9C o anche un buonissimo Redmi Note 10S. Volendo invece approfondire la conoscenza del volantino, ricordiamo essere disponibili tutti gli sconti direttamente a questo link, tramite il quale si scopriranno i singoli prezzi bassi pensati dall’azienda.

Al netto di quanto scritto, sottolineiamo ancora una volta la presenza della garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti, con decorrenza il giorno effettivo di acquisto.