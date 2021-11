UniCredit e Intesa Sanpaolo truffate: gli utenti perdono migliaia di euro, ecco come

Le truffe phishing girano ancora molto in Italia e lo fanno a nome delle varie banche. Ovviamente non è colpa di queste ultime se i truffatori scelgono il loro nome da diffondere per essere più credibili.

In questo caso sembrerebbe che gli utenti ad essere truffati siano quelli di Unicredit, i quali crederanno quando arriverà il messaggio, di aver appena ricevuto una comunicazione ufficiale da parte della banca. L’obiettivo invece è solo quello di entrare nel vostro conto.

UniCredit: il nome della banca utilizzato in un nuovo messaggio phishing che sta girando in Italia

Il nome del celebre gruppo bancario starebbe girando all’interno di un nuovo messaggio diffuso nella e-mail di parecchi utenti italiani. L’obiettivo è quello di farvi cliccare sul link per far partire la truffa vera e propria che porterà allo svuotamento del vostro conto.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT