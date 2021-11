Il volantino Trony regala letteralmente i prodotti agli utenti, grazie ad una campagna promozionale che vede promuovere sconti del 100% su ogni singolo acquisto effettuato da coloro che decideranno di recarsi fisicamente in negozio per completarli.

La soluzione descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita, con possibilità di accesso indistintamente dalla provenienza, o dalla dislocazione regionale. I prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre ad essere proposti con alle spalle la versione no brand, almeno per quanto ne concerne la telefonia mobile.

Trony: queste offerte sono incredibili

L’unico modo per entrare di diritto nel meccanismo che regola il volantino trony, consiste nell’acquistare uno a scelta tra i seguenti prodotti: grande elettrodomestico dal prezzo superiore a 399 euro, televisore dal prezzo superiore a 499 euro, oppure un piccolo elettrodomestico il cui costo deve superare i 69 euro.

Nel momento in cui si fosse superato il suddetto step, la strada apparirebbe in completa discesa, infatti sarà poi possibile decidere di aggiungere un secondo modello, godendo di uno sconto finale del 50% (applicato sul meno caro della coppia), oppure un terzo modello, per una riduzione del 100% (sempre sul meno costoso fra tutti, rinunciando però al precedente).

Il volantino non presenta un meccanismo inedito o mai visto, sebbene appaia essere molto allettante per gli utenti che vogliono acquistare più prodotti nello stesso periodo. I dettagli sono raccolti direttamente sul sito ufficiale.