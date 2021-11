Come sempre a farla da padrone è la monetizzazione. Ogni app che si crea deve fruttare qualcosa, altrimenti non c’è scopo di tenere in piedi una struttura che la aggiorna e ci lavora costantemente per migliorarla. È questo il nuovo obbiettivo di Pavel Durov, guadagnare dalla sua app. Brutte notizie quindi per tutti gli utenti che utilizzano Telegram e sono scappati da WhatsApp. Probabilmente dovranno pagare l’app per poterla utilizzare.

Telegram: cambiano le regole e l’app diventa a pagamento

“Molti utenti hanno suggerito di introdurre la possibilità di disabilitare le pubblicità ufficiali sui canali di Telegram“, ha dichiarato Pavel Durov, fondatore dell’app di messaggistica istantanea concorrente a WhatsApp.

Ciò vuol dire che in Telegram presto cambieranno le regole e diventerà a pagamento solo per coloro che non vorranno vedere la pubblicità nell’app. In sostanza, sembra che entro la fine di novembre verrà introdotta una versione premium dell’applicazione blu.

È chiaro, le pubblicità non intaccheranno le chat private di Telegram, ma solo quelle pubbliche ovvero i canali tematici. Tra i più conosciuti e frequentati ci sono quelli dove si possono trovare offerte, come nel caso del nostro canale Tecnofferte su Telegram, o altri che forniscono tra le più svariate informazioni.

Non saranno felici tutti coloro che avevano lasciato WhatsApp per motivi di sicurezza e di privacy, preferendo Telegram per la sua rettitudine, ma senza sapere che le conversazioni non sono protette dalla crittografia end-to-end. E ora, sorpresa delle sorprese, per evitare di ricevere fastidiosi messaggi di pubblicità, dovranno sottoscrivere un abbonamento a un pseudo Telegram premium. Oltre il danno la beffa, si potrebbe così dire.

C’è un altro aspetto da tenere in considerazione che fornisce un’attenuante a Telegram. Riguarda la possibilità da parte degli autori dei canali di disattivare le pubblicità per tutti gli utenti iscritti. Chissà chi lo farà e se la società dell’app blu non avrà previsto anche un piccolo compenso per le pubblicità autorizzate e non eliminate.