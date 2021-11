Squid Game, il nuovo fenomeno Netflix di cui tutti parlano da mesi, è stata letteralmente schiacciata senza pietà da una serie TV d’animazione. Chi mai avrebbe osato tale affronto? Ma, soprattutto, che titolo così incredibile è in grado di superare le visioni di una delle serie TV che ha fatto più discutere fino ad oggi? Scopriamo insieme di chi si tratta e cerchiamo di capire il perché. Resta comunque il fatto che Squid Game sta ancora lasciando il segno e non sempre in positivo.

Squid Game: Big Mouth e You la superano in visioni su Netflix

Dopo la notizia che la criptovaluta Squid Game è stata una truffa colossale e che i nostri bambini devono essere protetti da serie TV così violente, oggi veniamo a sapere che due titoli Netflix l’hanno battuta in visioni.

Un dato che nessuno avrebbe mai creduto dover leggere dopo così poco tempo dalla sua uscita e, soprattutto, dopo così tanto rumore creato. Eppure tutto questo è accaduto e, addirittura, dopo soli sette giorni dal suo debutto, Big Mouth 5 è stata la serie TV più visualizzata.

Squid Game quindi perde terreno lasciando il posto non solo a Big Mouth 5, ma anche a You 3 che, con le vicende dello stalker libraio, ha appassionato abbonati di tutto il mondo. Nonostante ciò rimane pur sempre un titolo importante che ha raggiunto livelli impensabili dato che si tratta di una produzione in lingua originale.

Inoltre, non dimentichiamo che Squid Game è salita ai primi posti delle Top Ten Netflix di ben 90 Paesi in tutto il mondo. E questo, solo dopo pochi giorni dalla sua uscita. Insomma, uno stile narrativo che ha da dire qualcosa e che, se dovesse proseguire con una seconda stagione, non mancherebbe di fare sol out di visualizzazioni anche in futuro.

Tuttavia, per ora non ci sono notizie che confermino un Squid Game 2, ma l’aspettativa dei fan è tanta. Attendiamo che in futuro possano arrivare novità in merito. Per ora restiamo sintonizzati su Netflix e su tutte le sue nuove uscite che ogni mese regalano titoli davvero apprezzati dal pubblico come Big Mouth 5 e You 3.