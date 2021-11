Dallo scoppio della pandemia da Covid-19 sono molte le forme di collezionismo che si stanno diffondendo a macchia d’olio. Viste le prime politiche di restrizione all’inizio dei contagi, sono state preferite quelle gestibili tramite web e shop online. Tra queste, quelle dei numeri telefonici speciali sta davvero spopolando ancora oggi. Ma c’è di più, molto di più! Se conoscete le SIM Top Number non dovete assolutamente lasciarvi scappare le Gold Number. La differenza? Scopriamola in questo articolo.

SIM: non lasciatevi scappare le Gold Number

Per rinfrescare la memoria di chi forse non è molto addentrato in questa forma di collezionismo, le SIM Top Number sono schede telefoniche per smartphone. La loro particolarità e rarità è quella di aver collegato un numero di telefono davvero speciale le cui caratteristiche sono uniche.

Ad esempio, la prima peculiarità ricercata in una SIM Top Number è il numero facile da ricordare. Questa è una delle caratteristiche più apprezzate. Non mancano poi quelle che hanno una sequenza numerica in ordine crescente o decrescente. Comunque, più numeri uguali hanno e più speciali diventano.

Nonostante tutto ciò, non lo sono mai tanto quanto le SIM Gold Number. Queste sono davvero incredibili e possiamo riconoscerle dal numero di cellulare così speciale che sembra quasi essere un sogno. Quando i numeri uguali cominciano a essere più di cinque, allora siamo di fronte a una perla preziosa.

Se la sequenza, compreso il prefisso, va in ordine crescente allora siamo di fronte a una SIM Gold Number. Il loro valore è decisamente superiore a quello delle Top Number. Promette di farvi girare la testa e risulta essere un vero prezioso da conservare e che in futuro potrà davvero regalarvi tante soddisfazioni.

Insomma, le SIM Gold Number, rispetto alle Top Number, si distinguono dal numero di telefono che ha caratteristiche molto più estreme e che lo rendono forse l’unico al mondo. Un modo per scoprirle è navigando in internet alla ricerca di queste speciali schede telefoniche.

È possibile anche trovarle legate a un operatore come le SIM Top Number di TIM, uniche e speciali, vi faranno guadagnare non pochi soldi se deciderete di acquistarle e rivenderle.