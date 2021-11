Giovanni sta tornando su Pokemon Go, e questa volta ha portato un nuovo Pokemon Leggendario. Niantic ha annunciato nuovi dettagli sul loro mini-evento chiamato “With Light Comes Shadow”.

L’evento funge da finale per la trama di Season of Mischief e vede Giovanni cercare di strappare Hoopa ai giocatori. Questo segna il ritorno di Giovanni su Pokemon Go dopo un’assenza di diversi mesi e introdurrà Shadow Lugia nel gioco insieme a diversi nuovi Shadow Pokemon. Niantic aggiungerà anche Shiny Vullaby al gioco con il lancio del nuovo evento.

Sfortunatamente, Shadow Lugia non si differenzia molto dagli altri Pokemon Ombra, dato che il suo aspetto rimane quello standard con gli occhi rossi e alcuni effetti d’ombra intorno al corpo. In Pokemon XD: Gale of Darkness, il gioco che ha introdotto gli Shadow Pokemon nel franchise, Shadow Lugia aveva una colorazione alternativa e un design leggermente diverso. Molti fan speravano che la versione Pokemon XD di Shadow Lugia sarebbe stata utilizzata in Pokemon Go, ma purtroppo ciò non è avvenuto.

Come completare l’evento

Per completare l’evento Misunderstood Mischief, i giocatori dovranno sconfiggere 5 Reclute del Team Go Rocket, sconfiggere un leader e sconfiggere Giovanni. I giocatori riceveranno il Super Rocket Radar come ricompensa durante la ricerca speciale. I giocatori che completano la ricerca speciale avranno accesso a un’altra ricerca speciale alla fine del mese, che probabilmente farà sì che i giocatori ottengano un Hoopa. Hoopa Unbound è significativamente più potente di altri Pokemon e sarà un prezioso aiuto da utilizzare nei raid e nelle battaglie in palestra.

Questa sarà l’ultima parte del contenuto di Season of Mischief in Pokemon Go. Il gioco avrà anche un evento tie-in per l’imminente rilascio di Pokemon Brilliant Diamond e Shining Pearl alla fine di questo mese.