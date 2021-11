I clienti Kena Mobile insoddisfatti della loro attuale tariffa hanno a disposizione un’ottima offerta WindTre la cui attivazione potrà essere effettuata senza dover richiedere un nuovo recapito telefonico. Trasferendo il numero dal low cost di TIM e acquistando una nuova SIM WindTre è infatti possibile ottenere la straordinaria offerta GO 100 Special Easy Pay Digital, disponibile a meno di 10,00 euro al mese.

Passa a WindTre: minuti, SMS e fino a 100 GB a soli 9,99 euro al mese!

La WindTre GO 100 Special Easy Pay Digital è disponibile a un costo di soli 9,99 euro al mese per tutti i clienti provenienti dall’operatore virtuale di TIM, da Lycamobile o Nova. L’offerta è proposta in versione Easy Pay e ciò implica il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

I nuovi clienti affrontando la spesa di rinnovo potranno usufruire ogni mese dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

WindTre rivolge ai clienti in questione anche due offerte con addebito del costo di rinnovo su credito residuo. I nuovi clienti che non desiderano sostenere spese attraverso le modalità di pagamento indicate sopra potranno richiedere l’attivazione della WindTre GO 50 Special Digital, che propone minuti, SMS e 50 GB al costo di 9,99 euro al mese; o della WindTre GO 100 Max Digital, che propone minuti, SMS e 100 GB al costo di 11,99 euro al mese.

L’attivazione delle offerte qui descritte potrà essere effettuata direttamente online, accedendo alla sezione “cambio operatore” presente sul sito ufficiale http://www.windtre.it.