la-casa-di-carta-5-per-la-serie-tv-impazzisce-anche-ansa-it

La Casa di Carta 5 finalmente sta arrivando con tanta attesa da parte del suo pubblico. Infatti, i suoi ultimi 5 episodi, che ne decreteranno la fine definitiva, saranno disponibili su Netflix dal 3 dicembre 2021. Facendo i calcoli manca meno di un mese. Sono in molti a essersi innamorati di questo titolo, ma chi l’avrebbe mai detto che anche la più importante agenzia in Italia è una fan de La Casa di Carta? Incredibile, ma vero, per la serie TV Netflix impazzisce anche Ansa.it.

La Casa di Carta 5: il finale annunciato anche da Ansa.it

Una notizia è una notizia, infatti televisione e spettacolo sono due argomenti che fanno molto parlare di sé grazie a film, serie TV e show che allietano le nostre giornate. Sembrerà forse un po’ strano, ma il finale de La Casa di Carta 5 è stato annunciato anche da Ansa.it.

La nota agenzia italiana di notizie è entrata a pieno titolo tra i fan di questa serie TV pubblicando un recente articolo dal titolo: “La Casa di Carta, la fine è vicina, dal 3 dicembre“. Ecco come ha esordito:

“La serie cult La Casa di Carta si avvia al suo epilogo: ce la farà la banda guidata dal Professore a uscire incolume dopo la rapina del secolo? L’ultimo atto è in arrivo su Netflix il 3 dicembre, disponibile in tutti i paesi in cui è attivo il servizio, che ha diffuso il trailer della parte 5 volume 2, e a giudicare dalle immagini sembra che i colpi di scena non mancheranno“.

Insomma, questa serie TV Netflix sta facendo impazzire tutti e la sua uscita con il gran finale di stagione sta facendo parlare molto di sé, tanto che testate così importanti come Ansa.it hanno deciso di dedicarne un articolo.

Chissà come andrà a finire per la banda e per il Professore. L’ultimo trailer, quello ufficiale che ha ridotto le distanze da La Casa di Carta 5 Volume 2, non lascia spazio a dubbi: il finale sarà davvero emozionante, ma allo stesso tempo difficile per i nostri protagonisti.