Una delle saghe più amate dai fans di Keanu Reeves è senza alcun dubbio John Wick, la serie di film ha infatti riscosso un successo a dir poco assoluto, grazie ai suoi tre capitoli in grado di mantenere l’interesse del pubblico a livelli elevati.

Dopo l’ultimo capitolo Parabellum, le indiscrezioni di un quarto film si sono fatte sempre più insistenti fino all’annuncio ufficiale del capitolo 4 che, avrebbe dovuto debuttare negli USA a Maggio di quest’anno, salvo poi essere rimandato a causa della pandemia e non di poco, la data attuale è infatti 27 Maggio 2022, un ritardo imponente e che negli ultimi sei mesi ha visto il totale silenzio da parte di tutti i membri coinvolti.

Looks like we have an official title for #JohnWick: Chapter 4! (Via: @bigscreenleaks) pic.twitter.com/FASw1dXD75

— Binge Watch This (@BingeWatchThis_) November 8, 2021