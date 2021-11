Diventata virale su Instagram la campagna che promette di piantare alberi in cambio di milioni di foto di gatti, cani e altri animali. “Pianteremo un albero per ogni foto di animali domestici”. Al momento della pubblicazione, 2,3 milioni di persone avevano condiviso le foto dei loro animali domestici.

Lo slogan della campagna non sembra essere collegato ad alcuna campagna ufficiale. Non è possibile vedere chi ha iniziato questa lunga catena di foto, il che significa che non c’è modo di verificare che gli alberi vengano effettivamente piantati come promesso. Non è chiaro chi sia il “noi” che pianterebbe gli alberi. Sembra che, come spesso succede su Internet, le persone abbiano appena trovato un modo sospetto per incoraggiare le persone a pubblicare foto dei loro animali domestici.

Questo non vuol dire, ovviamente, che non ci sia nessuno che abbia intenzione di piantare gli alberi promessi. Dato che la persona originale che ha realizzato il volantino non è nota, non c’è modo di verificare che non sia vero, ma sembra più probabile il contrario. Facendo clic sulla piccola serie di immagini del profilo di animali postate verrà visualizzata una pagina che mostra tutti coloro che hanno partecipato e, facendo clic su quelle storie, potrai vedere qualsiasi immagine tra quelle pubblicate.

Capita spesso di vedere online delle truffe di questo genere soprattutto se riscuotono così tanto successo. Tuttavia, non è richiesta alcuna somma di denaro, solo foto di animali. Dunque, potrebbe essere una truffa innocua o non andata a buon fine.