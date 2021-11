I prezzi sono estremamente ribassati da Euronics, grazie alla nuova campagna promozionale presentata dall’azienda in occasione del Black Friday 2021; in questo modo gli utenti sono spinti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, riuscendo ad accedere a prodotti sempre più economici, ma dalla qualità estremamente elevata.

L’accessibilità alla suddetta promozione, lo ricordiamo, risulta essere aperta in ogni negozio sparso sul territorio nazionale, con piccolissime differenze di socio in socio, in tal modo ogni cliente vi potrà accedere senza troppi pensieri, riuscendo ad acquistare i prodotti maggiormente desiderati. Questi sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nelle medesime aree in cui è tato completato l’acquisto.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale per ricevere codici sconto Amazon gratis e scoprire quali sono i prezzi più bassi per il Black Friday 2021.

Euronics: tutte le nuove offerte più speciali

I prodotti in promozione da Euronics riescono a toccare i più importanti modelli del periodo corrente, a partire ad esempio dai top di gamma più in voga, quali sono Galaxy S21, S21 Ultra 5G e S21+, considerando solamente la line-up 2021 di Samsung. I loro prezzi appaiono nella maggior parte dei casi appetibili ai più, infatti saranno necessari 699, 1275 e 745 euro, per l’acquisto della versione completamente sbrandizzata.

L’altro modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, di cui consigliamo caldamente l’acquisto, è l’Oppo Find X3 Neo, un terminale oggi disponibile a 599 euro, con il quale si possono godere di prestazioni che vanno ben oltre le aspettative per la fascia di prezzo di appartenenza. Maggiori informazioni in merito al volantino sono disponibili sul sito ufficiale.