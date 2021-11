Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente è sottoposto ogni giorno è senza alcun dubbio quello dei malwares, i piccoli programmi infatti, sono spesso causa di numerosi problemi legati soprattutto a grandi compromissioni della privacy di chi ne cade vittima, questo perchè ovviamente una volta penetrati nel device, ne rubano tutti i dati sensibili.

I software malevoli per distribuirsi sfruttano delle banali app chiamate dropper, le quali una volta installate, assumono il controllo del device e iniziano a copiare i dati contenuti nelle memorie tra cui: files vari, immagini, chat e rubriche.

Ovviamente per evitare questa tipologia di problema, la migliore arma è la prevenzione, nel dettaglio dovreste evitare di scaricare apk da fonti non certificate o dal semplice web, dal momento che non vengono condotti controlli periodici come negli stores, dunque non sapete cosa effettivamente state installando.

App malwares